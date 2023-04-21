Четырехневная рабочая неделя: введут ли в России?

Проведенный в ряде европейских стран эксперимент показал, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю производительность труда либо осталась прежней, либо выросла. Стоит ли ожидать проведения подобного эксперимента в России, и какие страны уже решили сократить рабочее время, разбиралась «Комсомольская правда».

Напомним, что в 2019 году председатель Совбеза России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени. В 2020 году Дмитрий Медведев говорил о том, что нужно продолжать обсуждать переход на четырехдневную рабочую неделю при корректировке трудового законодательства в период пандемии.

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В свою очередь бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, напротив, призывал сократить количество праздничных дней в стране из-за нездорового образа жизни россиян. Также он выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. По его мнению, при четырехдневке жители страны «начнут пить уже с четверга».

Мир переходит на четырехдневную рабочую неделю

Первопроходцем в введении четырехдневки выступила Франция, где в 2000 году была введена 35-часовая рабочая неделя. Также эксперимент по сокращению рабочей недели до 35 часов с сохранением зарплаты был проведен в Исландии.

Результаты эксперимента, в котором приняло участие чуть более одного процента населения - в основном это были государственные служащие, власти Исландии расценили как «ошеломляющий успех». Производительность труда парадоксальным образом либо осталась прежней, либо выросла. После чего 86% наемных работников в стране получили право на четырехдневную рабочую неделю.

В рамках аналогичного пилотного проекта в Великобритании более 60 компаний (общая численность сотрудников около 3000 человек) перешли на четырехдневку, при этом выручка предприятий увеличилась на треть.

Опрошенные газетой эксперты обратили внимание на то, что «в реальности человек в течении рабочего дня может эффективно работать не более 4-5 часов».

«Остальное время уходит на разговоры, перекуры, совещания и другую непроизводительную деятельность. Не уверен, что сокращение рабочей недели имеет смысл, но уменьшение рабочего дня до 6 часов - шаг вполне обсуждаемый», - пояснил доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Также эксперты считают, что уменьшение рабочего времени при сохранении той же заплаты будет мотивировать человека и станет хорошим конкурентным преимуществом, чтобы привлечь на работу более талантливых и результативных сотрудников, которые свободное время тратят на самообразование, повышение квалификации или научную деятельность.

При этом при сокращенной рабочей неделе сотрудники реже уходят на больничный и реже увольняются. Плюс компании экономят на электроэнергии и офисных расходах.

В свою очередь ученые из университета Южной Австралии на основании проведенного исследования пришли к выводу, что даже в режиме краткосрочного отдыха люди уделяют спорту на 13% больше времени и у них увеличивается продолжительность сна.

Исследования также демонстрируют, что сверхурочная работа - убийца брака. Среди тех, кто работает больше 60 часов в неделю, на грани развода каждый третий.

Введут ли четырехдневную рабочую неделю в России?

Однако большинство специалистов считает, что в России вряд ли в ближайшее время будет введена четырехдневка, так как в стране низкая производительность труда и сокращение рабочей недели сделает наши компании и неконкурентоспособными.

«Производительность труда россиян действительно в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров, например Германии или Северной Ирландии. Но причина не в том, что россияне ленивы. Мы отстаем технологически. Каким бы ты не был трудолюбивым и талантливым землекопом, но ты не в состоянии конкурировать с экскаватором», - отмечает издание.

Журналисты констатировали, что пока набрать 10 условных землекопов российскому работодателю дешевле, чем купить машину, или внедрить на работе систему искусственного интеллекта.