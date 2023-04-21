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Forbes назвал самых обедневших миллиардеров из России

Самым обедневшим за прошлый год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом сообщило издание Forbes.

Назван самый обедневший миллиардер России
© TechCrunch / CC BY 2.0.

— В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они потеряли 8,5 миллиарда долларов. Самым обедневшим стал Дуров — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов, — сказано в публикации.

Состояние основателя Telegram в 2023 года оценивается в 11,5 миллиарда долларов. С прошлогоднего третьего места он опустился на десятую строчку.

Среди других наиболее обедневших миллиардеров из РФ издание назвало Леонида Богуславского, который потерял 1,1 миллиарда долларов, Дмитрия и Игоря Бухманов, Петра Авена, Олега Бойко, Фархада Ахмедова и Елену Батурину.

10 апреля сообщалось, что американский предприниматель, глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов. Его состояние оценивалось в 187,9 миллиарда долларов. Капитал Маска уменьшился на фоне того, что среди инвесторов выросло беспокойство о возможной нерентабельности Tesla.

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