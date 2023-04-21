Назван самый обедневший миллиардер России

— В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они потеряли 8,5 миллиарда долларов. Самым обедневшим стал Дуров — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов, — сказано в публикации.