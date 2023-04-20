Туроператоры заявили о падении цен на путешествия на майские праздники

Туроператоры, опрошенные «Известиями», заявили, что отдых на майских праздниках в Турции, Египте, ОАЭ и России подешевел на 4-20 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом отдых на Мальдивах и Шри-Ланке подорожал.

В туристическом сервисе «Слетать.ру» рассказали, что весной 2023-го стало гораздо больше рейсов из России в Египет, чем год назад. Благодаря этому средняя стоимость отдыха в Египте на майских каникулах упала на шесть процентов (в «Интуристе заявили о снижении цен «на пару процентов»).

По данным «Слетать.ру», средний чек на египетском направлении с заездом на майские составляет 208,5 тысячи рублей, минимальный - 132,5 тысячи за недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле по системе «все включено».

Недельное майское путешествие в Турцию на двоих обойдется как минимум в 60 - 80 тысяч рублей (четырехзвездочный отель, «все включено»), если купить билеты прямо сейчас.

Более доступный вариант - самостоятельное путешествие по России и ближнему зарубежью. В сервисе OneTwoTrip рассказали, что авиабилеты в Вологду, Петрозаводск, Псков, Москву и Мурманск можно купить за 5–7,3 тысячи рублей в одну сторону.

Из Москвы, по оценке «Туту.ру», на майские можно отправится в Санкт-Петербург, Саратов или Нижний Новгород за пять тысяч рублей в одну сторону.

Самые доступные направления ближнего зарубежья - Минск, Бохтар (Таджикистан), армянский Гюмри, Ош (Киргизия) и узбекская Бухара. По данным OneTwoTrip, билет в одну сторону в один из этих городов можно купить за 7–12,5 тысячи рублей.

При этом средний чек за майский отдых на Мальдивах за год вырос на 53 процента, до 386 тысячи рублей, а Шри-Ланка стала на 55 процента дороже (240 тысяч рублей).

Самым популярным у россиян направлением для майского отдыха осталась Турция, за ней следуют Египет, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.