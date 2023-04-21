Описана новая схема кражи денег россиян через YouTube

В сервисе YouTube Shorts мошенники публикуют короткие видео на русском языке с целью обмануть российских школьников и украсть у них деньги под предлогом вложений для легкого заработка в интернете. Об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского», схема киберпреступников опубликована в блоге компании.

Ролики — лишь первый этап многоуровневой скам-схемы, цель которой — выманить чужие деньги. В аккаунте пользователя все ролики однотипны и имеют хэштег #Minecraft и кадры из этой игры.

«Это сделано, чтобы канал чаще появлялся в рекомендациях у целевой аудитории потенциальных жертв. В коротком ролике размещена ссылка уже на полное видео на другом YouTube-канале», — говорится в посте.

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что школьникам предлагают заработать в интернете без вложений через Telegram-бот популярной криптовалютной биржи, ссылка на который закреплена под полным видео.

Telegram-бот сначала предлагает пополнить баланс, то есть перевести деньги на номер электронного кошелька. Жертвам обещают, что через неделю вложенная сумма удвоится, но на самом деле деньги уходят злоумышленникам.

«Видео на момент, когда мы его обнаружили, набрало уже 156 тысяч просмотров. Под самим роликом больше 150 комментариев и большинство из них ожидаемо положительные — злоумышленники специально оставляют позитивные отзывы», — пояснила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.