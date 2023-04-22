$81.49-0.1389.35-0.11

Названы категории россиян с самой большой пенсией

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал категории россиян с самой большой пенсией. По его словам, наибольшие выплаты будут у представителей тяжелых профессий, а также у жителей Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем, передает агентство «Прайм».

Названы категории россиян с самой большой пенсией
© globallookpress.com

Эксперт напомнил, что также существует пенсия за выслугу лет, она начисляется федеральным гражданским служащим при условии стажа не менее 18,5 лет, военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава.

Порядок расчета пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и ее размер. Например, жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов получают надбавку за тяжелые условия труда, вне зависимости от квалификации и типа работы. Ее размер зависит от суровости климатических условий.

Ранее стало известно, что в России решили удвоить возмещения по добровольным пенсионным накоплениям. Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении с 1,4 до 2,8 миллиона рублей порога возмещения средств граждан, которые находятся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий