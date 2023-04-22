Банк России подготовил рекомендации для банков, микрофинансовых организаций и коллекторов, предполагающие создание единых условий взыскания и реструктуризации проблемных долгов клиентов. Об этом заявил начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Алексей Чирков.

Речь идет о медиативных межкредиторских соглашениях, предусматривающих единых подход к взысканию или реструктуризации задолженности общего для них клиента.

По словам Чиркова, нередко возникают случаи, когда у заемщика есть потребительский кредит в зарплатном и ипотечный кредит в другом банке. Кредиторы могут по-разному подходить к взысканию: кто-то готов сразу подать в суд, а потом пытается начать процедуру банкротства, а кто-то готов реструктуризировать долг.

"В случае банкротства первый кредитор ничего не получит, потому что преимущество у залогового кредитора, а заемщик лишится квартиры и ощущения у него останутся не лучшие", - объяснил Чирков (цитата по РБК).