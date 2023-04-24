Минфин и Банк России финализировали законопроект о программе долгосрочных сбережений. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на документ.

По данным издания, граждане самостоятельно будут формировать долгосрочные сбережения за счет взносов и ранее созданных пенсионных накоплений. Также взносы сможет вносить и работодатель. Из-за снижения у россиян востребованности финансовых вложений для участников программы предлагается ряд дополнительных стимулов, одним из вариантов которого является возможность получения налогового вычета в размере 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства. Кроме того, планируется ограничить срок софинансирования и круг участников программы, которым эта опция будет доступна.

"Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений осуществляется в течение трех лет начиная с года, следующего за годом уплаты физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений", - говорится в документе.

Таким образом, максимальный размер доплаты от государства составит 108 тыс. рублей.

Уточняется также, что софинансирование будет доступно тем, кто воспользуется программой в первые три года ее действия, а минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса составит 2 тыс. рублей. Минимальный срок, на который можно заключить договор о долгосрочных сбережениях, составляет 15 лет. При достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами выплаты можно начать получать раньше, до истечения 15-летнего срока. Отмечается, что самый ранний срок для получения права на периодические выплаты составляет 33 года, если гражданин начнет копить в 18 лет.