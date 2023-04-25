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В России предложили штрафовать за рекламу сексуальных услуг

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В России предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг, в том числе за размещение в общественных местах объявлений с предложением о знакомствах или времяпрепровождении, в том числе в скрытой форме, с указанием контактов. Документ размещен в думской базе данных.

В России предложили ввести новый штраф
© Facebook

Законопроект внесло Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Он предполагает дополнение Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей «Реклама сексуальных услуг».

За нарушение авторы инициативы предложили ввести штрафы для граждан от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч.

В пояснительной записке отмечается, что подобная реклама размещается на водосточных трубах, остановках, элементах архитектуры, что «наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города». Значительные взыскания названы эффективной предупредительной мерой, поскольку распространение объявлений становится экономически невыгодной.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект об уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов российским подросткам.

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