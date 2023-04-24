Согласно инициативе, с проживающих за рубежом граждан после утраты ими российского налогового резидентства будет взиматься НДФЛ в размере 30%.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Новшество должно затронуть тех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещённые в нашей стране технические или программно-аппаратные средства.

Предполагается, что закон будет действовать в отношении как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, получающих вознаграждение из России.