Правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении уехавших россиян
Согласно инициативе, с проживающих за рубежом граждан после утраты ими российского налогового резидентства будет взиматься НДФЛ в размере 30%.
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Новшество должно затронуть тех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещённые в нашей стране технические или программно-аппаратные средства.
Предполагается, что закон будет действовать в отношении как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, получающих вознаграждение из России.
В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года.