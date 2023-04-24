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28 минут назад

В Минфине пояснили, кого не коснутся поправки о ставке НДФЛ 30%

Парламентская газетаиещё 4

Поправки о применении 30-процентной ставки подоходного налога (НДФЛ) при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затронут тех, кто работает по трудовым договорам. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.

Минфин разъяснил налоговые поправки для уехавших россиян
Фото: ТАССТАСС

Ранее в понедельник «Парламентская газета» сообщила, что Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому в некоторых случаях российские компании будут обязаны взимать 30-процентный налог на доходы физлиц с выплат в пользу работников, уехавших за рубеж. В частности, эта мера может коснуться тех, кто утратил налоговое резидентство РФ.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются. Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке Правительства», — говорится в публикации министерства.

Тем временем член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров направил главе Минфина Антону Силуанову предложение об установлении дополнительного налогового сбора для иностранных агентов, средства от которого, по мнению депутата, можно было бы направлять на социальную поддержку детей-сирот.

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