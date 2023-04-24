Минфин разъяснил налоговые поправки для уехавших россиян

Поправки о применении 30-процентной ставки подоходного налога (НДФЛ) при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затронут тех, кто работает по трудовым договорам. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.

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Ранее в понедельник «Парламентская газета» сообщила, что Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому в некоторых случаях российские компании будут обязаны взимать 30-процентный налог на доходы физлиц с выплат в пользу работников, уехавших за рубеж. В частности, эта мера может коснуться тех, кто утратил налоговое резидентство РФ.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются. Также обращаем внимание, что законопроект в настоящее время еще дорабатывается на площадке Правительства», — говорится в публикации министерства.