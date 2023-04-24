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Центробанк предложил механизм для решения проблем должников по кредитам

Банк России предложил механизм для решения проблем должников по кредитам. Регулятор выступил с инициативой об упрощении комплексной реструктуризации задолженностей в разных банках, об этом говорится в письме, опубликованном на его сайте.

ЦБ предложил механизм для решения проблем должников по кредитам
© РИА Новости

«У банков появился новый механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию», — пояснил Центробанк.

Заемщик, потерявший работу или столкнувшийся с длительной болезнью и иными сложностями, может обратиться в одну из финансовых организаций для комплексного урегулирования задолженности.

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