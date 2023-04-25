Кабмин отозвал из Госдумы проект о повышении НДФЛ для уехавших россиян

Правительство отозвало поправки о налогах, включая налог на доходы физлиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу», — заявили агентству.

Налоговые поправки были внесены в Госдуму 24 апреля. Согласно законопроекту, с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься НДФЛ в размере 30 процентов вместо 13-ти. Поправки в случае принятия вступят в силу 1 января 2024 года.