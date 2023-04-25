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Ряду пенсионеров повысят выплаты с 1 мая

С 1 мая ряд категорий пенсионеров в РФ ждет повышение выплат. Об этом «Прайму» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Георгия Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ряду пенсионеров повысят выплаты с 1 мая
© РИА Новости

«Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысяч рублей», — сказала она.

Иванова-Швец отметила, что Социальный фонд имеет всю информацию о пенсионерах, поэтому никаких допзаявлений им писать не нужно. В частности, речь идет об уволившихся в январе или принесших дополнительные документы для учета стажа. Им в мае вернут индексацию, добавила она.

При этом все же есть изменения, о которых пенсионерам нужно извещать Социальный фонд, если они хотят получать надбавки. Например россиянам старше 80 лет и инвалидам первой группы предполагается доплата, если найдется трудоспособный человек, который согласится за ними ухаживать. Она составит 1,2 тысячу рублей. На треть фиксированный выплаты также могут рассчитывать пенсионеры, у которых появились новые иждивенцы.

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