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Названы попадающие под налог на вклады категории россиян

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев объяснил, кого коснется налог на доходы с депозитов за 2023 год. Его слова приводит агентство «Прайм».

Названы попадающие под налог на вклады категории россиян
© Александр Кряжев / РИА Новости

Как рассказал эксперт, с 1 января этого года введен следующий порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках: процентные доходы по ним уменьшаются на сумму процентов, равную умножению одного миллиона рублей на максимальное значение ставки Банка России на первое число месяца в течение года.

Например, по депозиту на сумму 1,4 миллиона рублей под десять процентов годовых начислены проценты в 140 тысяч рублей. Максимальный размер ключевой ставки в этом году составил 7,5 процента. Соответственно, налогом не будут облагаться 75 тысяч рублей. Но остальная сумма подлежит налогообложению по ставке 13 процентов — в данном случае это 8 450 рублей.

Ахмадеев отметил, что в соответствии с общим обязанность уплатить НДФЛ с процентов по вкладам появится с доходов по итогам 2023 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму выплаты по окончании года на основе полученных от банков сведений и направит физическому лицу уведомление по уплате НДФЛ в срок до 1 декабря 2024 года.

Ранее Минфин РФ предложил обложить НДФЛ доходы из России блогеров, работающих за рубежом и пользующихся иностранными площадками, в том числе такими как YouTube и Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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