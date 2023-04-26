Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников спрогнозировал отказ вкладчиков банка от депозитов в американской и европейской валютах. По его словам, процесс займет 2-2,5 года, передает ТАСС.

Печатников отметил, что доля рублей и юаней в розничных пассивах банка может достигнуть к концу года 93%. Клиенты активно переходят «к альтернативным инструментам сбережений», подчеркнул он.

Кроме того, Печатников обратил внимание на то, что в этом году вкладчики продолжили размещать свои сбережения в рублях. Согласно ожиданиям банка, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может увеличиться на 6,5%, до 39 трлн рублей.

Заместитель президента - председателя правления банка указал на планы кредитной организации расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить прирост на 8% по этому показателю.

По словам Печатникова, по итогам первого квартала этого года портфель размещенных в ВТБ средств розничных клиентов, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, достиг 7,57 трлн рублей, показав рост с начала года на 3%.