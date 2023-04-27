Макароны - по 39, килька - по 35: СМИ раскрыли секрет московских «нищемаркетов»

В последние пару лет в Москву и Подмосковье из регионов пришли «магазины низких цен», которые некоторые называют «нищемаркетами». Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в двух таких магазинах и выяснил, нет ли там просрочки и в чем секрет низких цен.

«Макароны - 39 рублей за пачку. Реально? Да я же, когда в обычных сетевых магазинах акции ловлю, о цене в 80 рублей только мечтаю! Рядом три килограмма рожек в большом прозрачном пакете - 144 рубля. И рис по 79 рублей за кило. Я в последнее время дешевле сотни и не видел», - рассказал корреспондент.

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По его словам, его эйфория прошла, когда стало понятно, что на полках нет ни одного известного бренда.

Посетители магазина посоветовали корреспонденту внимательнее читать информацию о составе продуктов. Корреспондент решил проверить состав банки тушенки за 64 рубля под названием «Говядина особая». Оказалось, что этот продукт - «консервы мясосодержащие фаршевые стерилизованные» с «куриным мясом механической обвалки и свиной шкуркой» в составе.

Другие покупатели рассказали «КП», что в среднем поход в этот магазин обходится им на 20-30 процентов дешевле, чем в супермаркет у дома.

В похожем магазине в подмосковной Лобне корреспондент издания нашел дешевые полуфабрикаты: вареники с картофелем и луком по 78 рублей за килограмм, пельмени - за 82 рубля и хинкали за 97. Представленные в этом магазине бренды оказались узнаваемыми.

Свиная тушенка там стоила 91 рубль, говяжья - 92 рубля, килька в томатном соусе - 35, растительное масло - 79, банка маринованных огурцов - 102, 770 граммов майонеза - 99 рублей, 150 граммов нарезки бекона - 82 рубля, упаковка сосисок - 92, а краковская колбаса - 92 рубля.

Президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов объяснил «КП», что эти магазины предлагают покупателям столь низкие цены за счет сокращения издержек на содержание помещений (по сути, это склады без привычного торгового зала) и сужения ассортимента.

«То есть здесь гораздо меньше выбора по каждому отдельно взятому товару. Если в обычном супермаркете вы можете выбирать из десяти видов макарон, в дискаунтере вам предложат максимум два-три», - рассказал Карпов.

По словам эксперта, просрочки в таких магазинах можно не бояться: за счет низких цен и узкого ассортимента товары в них сметают с полок задолго до истечения срока годности.

«Думаю, человек, приходящий сюда, понимает, что в другом магазине мог бы купить что-то получше, повкуснее, но дороже. Но здесь он имеет возможность экономить свой бюджет», - заключил эксперт.