КС защитил права должника перед банком

КС РФ установил срок возобновления исполнительного производства. Суд защитил права должников по кредитам и постановил изменить нормы закона о возобновлении сроков исполнительного производства. Существующее нормативное регулирование пока ставит кредиторов в более выгодное положение.

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В деле Рашида Гафарова недостатки норм статьи 440 Гражданского кодекса РФ в совокупности с положениями Закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (ИП) привели к тому, что за десять лет его долг перед банком вырос более чем в два раза.

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В 2012 году супруги Гафаровы взяли кредит в пять миллионов рублей, который не смогли выплачивать. В 2014 году по иску банка суды обратили взыскание на их квартиру, начальная стоимость которой составила 9,8 миллиона рублей. Но за эту цену продать жилье не удалось. Банк-кредитор обратился в суд о приостановлении исполнительного производства и изменении способа и порядка исполнения решения суда. Что и было сделано: цену квартиры снизили до 4,7 миллиона рублей. Но банк попросил возобновить производство только в 2021-м, спустя три года и восемь месяцев после нового решения суда. Гафарову насчитали 4,7 миллиона основного долга и более шести миллионов - сумму процентов.

КС РФ не раз говорил, что судебная защита не может быть действенной, если судебный акт не исполняется. Исполнительное производство - инструмент принудительного восстановления нарушенных прав граждан. Но если суд приостановил его, то продолжение действий приставов становится невозможным на неопределенный срок. В законе сказано "до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительного производства". При этом в законе нет указания, в течение какого периода это должно быть сделано. Это дает кредитору возможность для злоупотребления правом, противоречащую статье 17 (часть 3) Конституции РФ.

- Подобное законодательное регулирование не может расцениваться как отвечающее требованиям стабильности и предсказуемости гражданского оборота. Оно ведет к ущемлению права собственности должника, мешает его судебной защите, - постановил КС РФ.

Законодателю Конституционный суд велел установить срок, в течение которого после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления ИП, его можно возобновить