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Финансист рассказал, на кого распространяется новый налог на вклады

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев рассказал о том, кому придётся заплатить налог на доход со вкладов по итогам 2023 года. Об этом сообщает «ПРАЙМ».

Финансист рассказал, на кого распространяется новый налог на вклады
© РИА Новости

Согласно принятому в 2021 году порядку взимания налога на доходы физлиц с процентов по вкладам, остатки на счетах российских банках должны были облагаться НДФЛ по ставке 13%. Этот налог распространялся на сумму процентов за вычетом необлагаемого минимума – произведение миллиона рублей и ключевой ставки Банка России.

Однако с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках изменился. Теперь процентные доходы по вкладам уменьшаются на сумму процентов, которая определяется умножением миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года.

По словам Ахмадеева, обязанность заплатить НДФЛ с процентов по вкладам возникнет с доходов по итогам 2023 года. При этом налоговая будет рассчитывать сумму налога по окончании 2023 года самостоятельно, используя полученные от банков данные.

Ранее финансовый эксперт заявил, что лицам, связанным с недружественными странами, может грозить заморозка счетов.

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