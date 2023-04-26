Финансист рассказал, на кого распространяется новый налог на вклады

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев рассказал о том, кому придётся заплатить налог на доход со вкладов по итогам 2023 года. Об этом сообщает «ПРАЙМ».

Согласно принятому в 2021 году порядку взимания налога на доходы физлиц с процентов по вкладам, остатки на счетах российских банках должны были облагаться НДФЛ по ставке 13%. Этот налог распространялся на сумму процентов за вычетом необлагаемого минимума – произведение миллиона рублей и ключевой ставки Банка России.

Однако с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках изменился. Теперь процентные доходы по вкладам уменьшаются на сумму процентов, которая определяется умножением миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года.

По словам Ахмадеева, обязанность заплатить НДФЛ с процентов по вкладам возникнет с доходов по итогам 2023 года. При этом налоговая будет рассчитывать сумму налога по окончании 2023 года самостоятельно, используя полученные от банков данные.