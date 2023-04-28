Кобелев раскритиковал руководство «Динамо» после поражения от «Факела»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении бело-голубых от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги.
«Будущее Йокановича? Не обсуждаю работу тренера, необходимо спросить у руководства. Они покупали футболистов ниже уровнем, приглашали тренера. Столетие клуба прошло параллельно, нужно сделать выводы. Почему там Бувач и люди, которые ничего не понимают в футболе и руководят клубом?» — цитирует Кобелева Metaratings.
В матче с «Факелом» «Динамо» отмечало свой 100-летний юбилей.
Во второй части сезона у бело-голубых 3 победы в РПЛ.
Главным тренером «Динамо» является Славиша Йоканович. В нынешнем сезоне динамовцы после 25 туров идут на 6-м месте с 39 очками. Столичный клуб вылетел из Кубка России на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов, где «Динамо» в серии пенальти проиграло тольяттинскому «Акрону».
Желько Бувач занимает в «Динамо» должность заместителя генерального директора по спорту.