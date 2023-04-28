Кобелев раскритиковал руководство «Динамо» после поражения от «Факела»

«Будущее Йокановича? Не обсуждаю работу тренера, необходимо спросить у руководства. Они покупали футболистов ниже уровнем, приглашали тренера. Столетие клуба прошло параллельно, нужно сделать выводы. Почему там Бувач и люди, которые ничего не понимают в футболе и руководят клубом?» — цитирует Кобелева Metaratings.