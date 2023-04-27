Правительство одобрило проект о долгосрочных сбережениях для россиян

Законопроект о долгосрочных сбережениях граждан, который с декабря прошлого года разрабатывал Минфин, получил поддержку правительства, сообщает Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль прохождение инициативы.

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Программа предполагает добровольное участие. Для этого гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и перевести в него пенсионные накопления или же перечислять отдельные взносы.

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Минимальный срок контракта составляет 15 лет, после чего гражданин сможет получать периодические выплаты. Однако если мужчина достиг возраста 60 лет, а женщина — 55 лет, то выплаты начнутся раньше. Чтобы привлечь граждан к новой форме инвестирования, государство собирается утвердить программу софинансирования вкладов.

Как говорится в документах Минфина, каждый участник программы сможет получить до 36 тысяч рублей в год на протяжении трех лет. Если средняя зарплата гражданина менее 80 тысяч рублей, то ему будут удваивать каждый вложенный рублей (в пределах максимальной суммы). Если его доход превышает 150 тысяч рублей, то добавлять будут в четыре раза меньше.

Комментируя инициативу, Мишустин указал, что долгосрочные сбережения позволят гражданам получить дополнительный доход в будущем, в том числе на прибавку к пенсии. При этом он подчеркнул, что государство страхует внесенные средства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это в два раза выше, чем уровень страхования банковских вкладов.

В Центробанке ожидают, что программа долгосрочных сбережений сможет заработать с 1 января 2024 года. Государству оно позволит получить доступ к так называемым длинным деньгам, то есть к тем, которые можно инвестировать в долгосрочные проекты без расчета с инвесторами в короткие сроки.