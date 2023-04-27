Юрист рассказала, как увеличить размер пенсии при ее занижении

— Пенсия — это регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам при достижении определенного возраста, наступления инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет и особые заслуги перед государством. Проверить пенсию по данным расчетам можно в калькуляторе на сайте СФР, а также на портале «Госуслуги», — сказала собеседница «ВМ».