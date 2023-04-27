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Юрист Спиридонова рассказала, как увеличить размер пенсии при ее занижении

Ошибка в расчетах может привести к занижению суммы пенсионных выплат. О том, что делать, если пенсия рассчитана неправильно, «Вечерней Москве» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Юрист рассказала, как увеличить размер пенсии при ее занижении
© АГН Москва

По ее словам, россияне могут проверить свою пенсию на официальном сайте Социального фонда России (в СФР с января 2023 года входит Пенсионный фонд — прим. «ВМ»).

— Пенсия — это регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам при достижении определенного возраста, наступления инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет и особые заслуги перед государством. Проверить пенсию по данным расчетам можно в калькуляторе на сайте СФР, а также на портале «Госуслуги», — сказала собеседница «ВМ».

Эксперт объяснила, почему гражданам могут выплачивать пенсию меньше, чем положено:

— Если пенсия не соответствует ожиданиям, вероятнее всего, часть информации о пенсионере не дошла до пенсионного органа. Следует запросить у территориального пенсионного органа информацию о расчете пенсии и узнать, что входит в данную сумму.

Как отмечает Спиридонова, если чего-либо не хватает, необходимо подать соответствующие документы в СФР для их учета при начислении пенсии. При отказе в перерасчете необходимо обратиться в суд.

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