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Россиянам объяснили правила выплаты пенсий перед праздниками

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью агентству «Прайм» объяснила россиянам правила выплаты пенсий перед праздниками.

Россиянам объяснили правила выплаты пенсий перед праздниками
© globallookpress.com

По словам специалиста, выплата переносится на последний рабочий день перед праздниками, если по закону ее день приходится на праздничный.

Например, в случае, если пенсию должны начислить первого числа, то майские выплаты придут 28 апреля. Если дата приходится на девятое мая, то деньги выплатят пятого.

Таким образом, в мае график выплаты пенсий смещается на более ранний срок, такая система давно практикуется в России, заключила Григорьева.

Ранее Минтруд напомнил, что предстоящие майские праздники россиян ждут длинные выходные, которые в 2023 году продлятся три дня в честь 1 мая и четыре дня — в честь Дня Победы.

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