Россиянам объяснили правила выплаты пенсий перед праздниками

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью агентству «Прайм» объяснила россиянам правила выплаты пенсий перед праздниками.

По словам специалиста, выплата переносится на последний рабочий день перед праздниками, если по закону ее день приходится на праздничный.

Например, в случае, если пенсию должны начислить первого числа, то майские выплаты придут 28 апреля. Если дата приходится на девятое мая, то деньги выплатят пятого.

Таким образом, в мае график выплаты пенсий смещается на более ранний срок, такая система давно практикуется в России, заключила Григорьева.