Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих за границей

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовит новые предложения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, работающих из-за границы. Его слова приводит ТАСС.

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По словам министра, законопроект был отозван для дальнейшего обсуждения, есть предложения, каким образом следует уравнять принцип налогообложения для тех, кто работает в России по трудовому договору из-за рубежа, и для граждан, работающих аналогичным образом по договору оказания услуг.

«Не хотелось бы сейчас впереди правительства бежать. Я думаю, это дело ближайших дней. Но сначала это нужно будет сформулировать. В принципе, предложения есть», — заключил Силуанов.

Налоговые поправки были внесены в Госдуму 24 апреля. Согласно законопроекту, с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься НДФЛ в размере 30 процентов вместо 13-ти.

Министерство финансов России объяснило, что новый законопроект касается только фрилансеров. Поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, подчеркнули в ведомстве.