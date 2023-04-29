Россиянам напомнили об изменении порядка доставки пенсий с 1 мая

До 1 мая 2023 года получить пенсию можно на банковский счет, лично в отделениях «Почты России», на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций. Однако уже с 1 мая закон устанавливает исключительное право «Почты России» доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс, передает РИА «Новости» .

Как отметил член Общественной палаты в беседе с ПРАЙМ, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому, исключена лишь возможность получения наличных в кассах кредитных организаций, то есть в банках. По словам Виноградова, это делается для того, чтобы исключить из процесса доставки пособий недобросовестных частных игроков, которые допускали задержки. Эксперт также отметил, что максимально удобный вариант получения пенсии можно выбрать в Социальном фонде, лично посетив отделение, либо направить электронное заявление.