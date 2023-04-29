В России назвали самые редкие вакансии

Самыми редкими профессиями в России стали создатель волос для 3D-персонажей и храмовый певчий. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

© Unsplash

Груминг-артиста, который будет создавать для 3D-персонажей волосы и мех, ищет основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым кинокомпания Bazelevs. От специалиста требуют опыт работы в анимационном кино более трех лет и предлагают удаленную работу. Также необычными для российского рынка труда стали вакансии певчего для православного храма и конфетчика для кондитерской фабрики. От первого ждут музыкального образования, опыта пения в церковном хоре и знания церковного устава, а от второго — навыков подготовки оборудования для производства конфет и грильяжной массы.

В свердловском охотничьем хозяйстве ищут егеря. От него требуют навыки вождения автомобиля или трактора и предлагают переехать вместе с семьей в деревню. В московском ателье объявили о поиске художника по театральным костюмам, бальным платьям, костюмам для художественной гимнастики и фигурного катания.

Также среди редких вакансий — инструктор с навыками альпинизма, педагогическим или актерским образованием для петербургского веревочного парка и буфетчица для свердловской клинической больницы, которая будет разносить еду по палатам коронавирусных больных и убирать тумбочки и холодильники.