Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской для компенсации ущерба

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей. Как сообщили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, установленное имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера.

"Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счет компенсации причиненного ею ущерба государству", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей обвиняемой ТАСС пока не располагает.

В свою очередь адвокат Александр Карабанов пояснил в беседе с ТАСС, что данная практика для российских правоохранителей является обычной. "В рамках уголовного дела, где причинен материальный ущерб либо гражданам, либо государству, следствие обязано установить активы, которые подлежат аресту", - сказал он, отметив, что эти активы в дальнейшем по решению суда будут использоваться для выплат компенсации причиненного ущерба.