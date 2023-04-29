Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской для компенсации ущерба

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей. Как сообщили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, установленное имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера.
"Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счет компенсации причиненного ею ущерба государству", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей обвиняемой ТАСС пока не располагает.
В свою очередь адвокат Александр Карабанов пояснил в беседе с ТАСС, что данная практика для российских правоохранителей является обычной. "В рамках уголовного дела, где причинен материальный ущерб либо гражданам, либо государству, следствие обязано установить активы, которые подлежат аресту", - сказал он, отметив, что эти активы в дальнейшем по решению суда будут использоваться для выплат компенсации причиненного ущерба.
Так, по его словам, следствие обязано устанавливать данные активы через направление запросов в банки, в регистрационный орган, также обязано проверить сделки, которые были совершены в недавнее время. "Сделки по отторжению имущества в определенный период также могут быть расценены как фиктивные - как [сделки] по сливу имущества. А также у нас с рядом стран есть международная договоренность, в рамках которой Генеральная прокуратура РФ обязана направить международный запрос, для того чтобы установить, какое имущество находится у потенциальных фигурантов уголовных дел за пределами РФ, которое также может пойти впоследствии для компенсации причиненного ущерба", - отметил юрист.