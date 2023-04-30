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Россиянам дали четыре совета по увеличению пенсии

Портал Ussurmedia дал россиянам четыре совета, как увеличить пенсию. Он напомнил, что выплаты пожилому человеку полагаются в индивидуальном размере, они зависят от стажа, коэффициентов и других факторов.

Россиянам дали четыре совета по увеличению пенсии
© globallookpress.com

Первый совет, который дается в материале — это регулярное пополнение индивидуального пенсионного счета по программе накоплений, которая осуществляется через участие в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Это позволяет увеличить пенсионный капитал и получать больше денег в будущем.

Второй совет портала — работа до пенсии, поскольку отсутствие перерывов в карьере также сказывается на размере будущих выплат.

Также россиянам посоветовали уточнить пенсионные права в Социальном фонде России, поскольку в некоторых случаях данные могут быть неточно внесены в пенсионную базу, что может привести к уменьшению пенсии.

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Портал порекомендовал гражданам также приобрести дополнительное пенсионное страхование, что также позволяет увеличить пенсионный капитал.

«В целом, рекомендуется принимать меры по увеличению пенсионного капитала и принимать решения, которые могут привести к росту дохода в будущем», — заключили авторы статьи.

Ранее член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов разъяснил россиянам изменения в порядке доставки пенсии, которые вступят в силу с 1 мая.

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