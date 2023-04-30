Эксперты вычислили потолок зарплат для сотрудников без образования

Две трети работодателей не требуют от соискателей наличие образования при трудоустройстве. Этот пункт отсутствует в 66% вакансий, посчитали в hh.ru для "Российской газеты".

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В то же время отсутствие требований к образованию чаще всего компенсируется необходимостью иметь опыт от 1 до 3 лет.

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Кроме того соискатели без диплома могут претендовать на зарплату до 105 тысяч рублей. Это своеобразный потолок дохода для таких соискателей. Зарплаты выше 155 тыс. руб. для людей без образования встречаются только в продаже недвижимости и оптовой торговле.

Высшее образование указывает в объявлении о работе каждый пятый работодатель. А каждый десятый - среднее специальное. По итогам 1 квартала 2023 года, общее количество вакансий без каких-либо указаний на наличие диплома превысило 1,5 млн.

Наиболее часто объявления без требований об образовании можно встретить в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области и Республике Татарстан. В этих регионах на такие вакансии приходится почти половина объявлений о работе.

Далеко не всегда работодатель требует профильный диплом.

"Высшее образование само по себе является ценностью, потому что оно формирует определенный стиль мышления, умение работать с информацией и по-хорошему учит учиться. Поэтому даже если человек не работает строго по своей специальности, в этом нет ничего страшного", - говорит Ирина Колесникова, Декан факультета международного бизнеса и делового администрирования РАНХиГС.

Почти четверть вакансий без требований о работе приходится на розничные сети: продавцов, менеджеров по продажам или по работе с клиентами. Также среди специальностей, а которые легко устроиться без образования, рабочий персонал, водители, экспедиторы, складские работники, курьеры и диспетчеры.