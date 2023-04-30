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Стало известно о падении спроса граждан на отдых в России

Количество россиян, желающих путешествовать по стране, за год сократилось в два раза — до 26%. Об этом говорится в исследовании компании Travelata, передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Стало известно о резком падении спроса граждан на отдых в России
© ТАСС

Наибольшее число россиян планирует провести отпуск в Турции - 46%. Средний чек поездки - 226 тысяч рублей.

Россия на втором месте: отдыхать на родине планирует 26% отдыхающих. Абхазия занимает третью строчку. Данное направление за год увеличило долю с 7 % до 10%.

У соотечественников также популярны Египет и ОАЭ. При этом средние чеки по этим направлениям выросли. Путешествие в Египет стоит 204 тысячи рублей (ранее 165 тысяч). Эмираты подорожали до 177 тысяч рублей за тур (ранее - 159 тысяч).

Сейчас продажи путевок на июнь-август превышают прошлогодние цифры на 36%. В этом сезоне туристы готовы платить больше за зарубежный отдых.

Топ направлений для отдыха на майские праздники

Эксперты связывают изменения со сложной политической ситуацией и приостановкой международных полетов в прошлом году.

Ранее стало известно, что россияне сокращают отпуск, чтобы компенсировать рост цен.

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