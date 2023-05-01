$80.51-1.0588.37-1.83

Финансист дал советы, как накопить на достойную пенсию

Для сохранения комфортного уровня жизни на пенсии нужно вкладывать средства в акции по 5 000 рублей ежемесячно. Лучше всего начинать с 25 лет, рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с URA.RU.

Финансист дал советы, как накопить на достойную пенсию
© РИА Новости

«Исходя из исторической премии доходности акций над инфляцией в 5,5% получаем, что необходимо откладывать в акции по 5 000 рублей ежемесячно или 5% от доходов помимо пенсионных отчислений с возраста 25 лет», — сказал он.

Русецкий заявил, что таким образом гражданину удастся накопить достаточный для поддержания комфортного уровня жизни объем финансовых средств к пенсионному возрасту. Увеличить свой доход можно инвестициями в быстрорастущие компании. Обычно высокую прибыль обеспечивают высокотехнологичные акции, сказал эксперт.

Русецкий указал, что акции — лучший вариант для долгосрочной перспективы, однако ближе к пенсии стоит рассмотреть облигации и недвижимость, чтобы наверняка сохранить накопленные средства.

«На срок от 10 и более лет лучший выбор — акции. Уже ближе к пенсии можно перейти в рентные продукты: облигации или недвижимость, которые будут обеспечивать стабильный поток и сохранность суммы инвестирования», — сказал он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий