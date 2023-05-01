Финансист дал советы, как накопить на достойную пенсию
Для сохранения комфортного уровня жизни на пенсии нужно вкладывать средства в акции по 5 000 рублей ежемесячно. Лучше всего начинать с 25 лет, рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с URA.RU.
«Исходя из исторической премии доходности акций над инфляцией в 5,5% получаем, что необходимо откладывать в акции по 5 000 рублей ежемесячно или 5% от доходов помимо пенсионных отчислений с возраста 25 лет», — сказал он.
Русецкий заявил, что таким образом гражданину удастся накопить достаточный для поддержания комфортного уровня жизни объем финансовых средств к пенсионному возрасту. Увеличить свой доход можно инвестициями в быстрорастущие компании. Обычно высокую прибыль обеспечивают высокотехнологичные акции, сказал эксперт.
Русецкий указал, что акции — лучший вариант для долгосрочной перспективы, однако ближе к пенсии стоит рассмотреть облигации и недвижимость, чтобы наверняка сохранить накопленные средства.
«На срок от 10 и более лет лучший выбор — акции. Уже ближе к пенсии можно перейти в рентные продукты: облигации или недвижимость, которые будут обеспечивать стабильный поток и сохранность суммы инвестирования», — сказал он.