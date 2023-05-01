Россиянам посоветовали не отвечать на некоторые звонки

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в интервью агентству «Прайм» посоветовал россиянам не отвечать на некоторые звонки, поскольку это могут быть мошенники.

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Например, не стоит брать трубку, если звонят с короткого номера из трех или четырех цифр, со скрытого номера или номера с иностранным префиксом.

Тимофеев также рекомендовал не перезванивать на незнакомые номера. Он предупредил, что сбрасывают вызов практически всегда мошенники.

Специалист призвал обратить внимание на определенные комбинации цифр в начале номера. Например, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, с которых предпочитают звонить спамеры и представители рекламы.

«Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете», — посоветовал Тимофеев, отметив, что этот способ позволит отличить мошеннические вызовы от важных структур.