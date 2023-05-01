$80.51-1.0588.37-1.83

Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии

Правительство России приняло решение повысить на 6,3 процента тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети. Документ опубликован в понедельник, 1 мая, на официальном портале правовой информации.

Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии
© ТАСС

Уточняется, что распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 28 апреля 2023 года, но вступает в силу с момента опубликования.

В документе отмечается, что с 1 мая тарифы на услуги «Россети» по передаче электрической энергии устанавливаются с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года.

В России изменились схема оплаты ЖКХ

Тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий