Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии

Правительство России приняло решение повысить на 6,3 процента тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети. Документ опубликован в понедельник, 1 мая, на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 28 апреля 2023 года, но вступает в силу с момента опубликования.

В документе отмечается, что с 1 мая тарифы на услуги «Россети» по передаче электрической энергии устанавливаются с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года.