Исследование: 52% россиян имеют обязательства перед банком

«Заёмщики с одним кредитом обычно без проблем справляются с обязательством — почти все респонденты заявили, что выплачивают долг без затруднений. Сложности начинаются, когда у человека появляется несколько кредитов, особенно если последующие кредиты берутся для закрытия предыдущих», — заявил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.