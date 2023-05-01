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Исследование: 52% россиян имеют обязательства перед банком

Согласно новому исследованию, более половины россиян (52%) имеют обязательства перед банком, из них 44% выплачивают более одного кредита.

Исследование: 52% россиян имеют обязательства перед банком
© РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Выберу.ру».

«Заёмщики с одним кредитом обычно без проблем справляются с обязательством — почти все респонденты заявили, что выплачивают долг без затруднений. Сложности начинаются, когда у человека появляется несколько кредитов, особенно если последующие кредиты берутся для закрытия предыдущих», — заявил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, именно так решают проблему 8% участников опроса. Столько же обращаются к помощи близких — занимают у друзей и родственников.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

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