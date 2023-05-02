Объем наличных денег в обращении у россиян резко вырос

В период с февраля по март 2023 года размер наличных средств в обращении у россиян вырос на 510 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на статистику Банка России.

В 2023 году объем наличных денег в обращении резко увеличился вопреки сезонности и достиг рекордных 16,7 трлн рублей по итогам марта. Показатель традиционно повысился в декабре и упал в январе, однако затем начал ускоренно расти. Только за февраль–март «кэша» стало больше на 510 млрд рублей.

В публикации отметили, что по сравнению с периодами 2018, 2019 и 2021 годов объем денег в обращении всегда был ниже значения на начало года. Однако в этом году ситуация поменялась, так как по итогам первого квартала 2023 года рост показателя составил 343 млрд рублей.

Эксперты рынка посчитали, что в этом году резкий всплеск наличной валюты связан с тем, что новые регионы страны были обеспечены рублями, так как это было необходимо для экономической интеграции. Кроме того, постоянные финансовые изменения на рынке приводят к тому, что спрос на наличные средства возрастает.