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Россиян начнут информировать о величине пенсионных накоплений

Россиян начнут информировать о величине накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), пишет «Российская газета». Мера заработает с 1 июля 2024 года.

Информация будет поступать в личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, с ней можно будет ознакомиться при посещении клиентской службы Социального фонда России.

Эта норма является следующим шагом после введения с 1 января 2022 года обязательного информирования граждан о средствах пенсионных накоплений, а также о предполагаемом размере будущей страховой пенсии, которые формируются в Соцфонде, пояснила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Сейчас эти данные гражданам сообщают раз в три года: мужчинам — начиная с 45 лет, а женщинам — с 40 лет. Аналогичным образом власти будут информировать россиян и о накоплениях в НПФ.

Как напоминает газета, на пенсионные накопления имеют право граждане 1967 года рождения и моложе, участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также женщины, направившие в НПФ средства материнского капитала.

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С 1 мая в России изменились правила перевода пенсий и социальных выплат. «Почта России» стала единственной организацией, которая может доставлять наличные на дом. До этого россияне могли пользоваться услугами альтернативных частных компаний. Изменения коснулись не только пенсий, но и прочих льгот, например, компенсаций на ЖКУ и услуги связи или выплат из материнского капитала.

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