Пенсионерам рассказали о возможности сэкономить на оплате ЖКУ летом
С мая пожилым россиянам могут позволить не оплачивать ряд коммунальных услуг. Как сэкономить на ЖКХ, объяснила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
«Фактически пенсионер сможет не платить за квартиру весь период, что он проведет на даче», – заявила Киреева.
Многие российские пенсионеры на время дачного сезона перебираются в загородные дома. Если при этом в их квартире никто не живет, они могут добиться перерасчета за ЖКУ и освободить себя от обязанности оплачивать «коммуналку» в месяцы, проведенные на даче. Важно, что не платить можно только за горячую и холодную воду, водоотведение, газоснабжение и электроэнергию, а также вывоз мусора. Чтобы не оплачивать эти услуги, необходимо подать заявление на перерасчет в МФЦ, сообщает Primpress.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам сообщили об индексации выплат на 14 процентов.