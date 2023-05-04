Пенсионерам рассказали о возможности сэкономить на оплате ЖКУ летом

Многие российские пенсионеры на время дачного сезона перебираются в загородные дома. Если при этом в их квартире никто не живет, они могут добиться перерасчета за ЖКУ и освободить себя от обязанности оплачивать «коммуналку» в месяцы, проведенные на даче. Важно, что не платить можно только за горячую и холодную воду, водоотведение, газоснабжение и электроэнергию, а также вывоз мусора. Чтобы не оплачивать эти услуги, необходимо подать заявление на перерасчет в МФЦ, сообщает Primpress.