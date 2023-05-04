За последний год доходы популярных российских тиктокеров упали до 72%, в то время как менее известные блогеры смогли увеличить свои доходы до 25%, пишет «Коммерсантъ».

По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), десять популярных тиктокеров с аудиторией от 2,7 млн человек (Николена, Дима Талаланов, Филаретовы и другие) за год заработали 2,5 млн руб. вместо 7,9 млн руб. в прошлом году. Эксперты связывают такое положение с уменьшением охвата видео и уходом большинства рекламодателей.

Причем блогеры-миллионники из TikTok испытывают трудности при переходе на другие платформы, так как количество подписчиков в китайской соцсети и на альтернативных площадках несравнимо. Кроме того, как отмечают в АБА, рекламодатели не спешат предлагать сотрудничество блогерам, записывающим короткие видео, на альтернативных площадках, так как такой контент плохо монетизируется.