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«Известия»: в РФ осталось семь банков, карты UnionPay которых работают за границей

После попадания под блокирующие санкции США, в России осталось только семь банков карты UnionPay которых работают за границей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники.

В РФ осталось семь банков, карты UnionPay которых работают за границей
© Ura.Ru

«Продолжают работать карты Газпромбанка, Почта Банка, „Солидарности“, Россельхозбанка, „Русского стандарта“, Примсоцбанка и ВБРР. Но даже они принимаются не везде», — пишет издание.

По данным издания, после введения санкций в феврале 2023-го система UnionPay удалила с сайта информацию об оформлении карт российскими банками. Как подчеркнуло издание, в списке партнеров из РФ остался только «Русский стандарт».

Ранее URA.RU писало, что китайская платежная система ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран. Она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

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