Дачникам напомнили о льготах в 2023 году

В России открылся дачный сезон. Однако не все дачники знают о полагающихся им льготах. Издание Life выяснило, за что можно не платить в 2023 году.

Отмечается, что у граждан появилась возможность меньше платить за землю. Автор напоминает о том, что собственники ежегодно не позднее 1 марта оплачивают земельный налог. В стране, как указано в заметке, ранее провели государственную кадастровую оценку земельных участков. В 2023 году будет проводиться оценка объектов капитального строительства.

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В текущем году налог на землю будет начисляться с учетом кадастровой переоценки, отмечается в публикации.

«В 2022 году рост кадастровой стоимости заморозили. Если она 1 января 2023 года превышает значение с 1 января 2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется на основе прошлогодних данных. Другими словами, не растет», - добавляется в статье.

По словам юриста Елены Кузнецовой, если кадастровая цена будет ниже, то сумма выплат уменьшится. Так, по ее словам, это можно считать льготой.

Также специалисты подчеркивают, что у дачников также появилась возможность не платить за вывоз мусора. Условие для этого – отсутствие человека дома более пяти дней. Отмечается, что в стране упростили процедуру перерасчета.

По словам юриста по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирины Беловой, для дачников предусмотрели льготы по уплате имущественных налогов. Она пояснила, что налоговая ставка по налогу на имущество не может превышать 0,1%. Речь идет об определенных хозяйственных строениях или сооружениях. Так, площадь каждого из них не должна превышать пятидесяти квадратных метров. Также они должны располагаться на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Эксперты напоминают о возможности уменьшить налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади. Это касается льготных категорий граждан.