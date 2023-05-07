Казахстан начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов россиян

В Казахстане началась принудительная сегрегация финансовых инструментов россиян и белорусов. Активы в долларах и евро могут быть заморожены, поскольку Астана намерена соблюдать санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о ценных бумагах, номинированных в валюте, и расчетах, которые проходят через Euroclear и Clearstream. Также с 1 мая возможны задержки в сделках на казахстанской фондовой бирже (KASE). Она уже исключила из листинга ряд российских компаний. Среди них «Газпром», «Норникель», «Лукойл», «Магнит», Сбербанк, ВТБ.

Сегрегация подразумевает отделение денег инвестора от капитала управляющей компании.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова, считает, что цель сегрегации - выявление клиентов из России и Белоруссии. На Западе знают, что россияне открывают счета в Казахстане и получают налоговый ID.

«Астана не хочет проблем с Евросоюзом и западным миром в целом, а потому выполнит предписания Брюсселя», - уверена Кузнецова.

При этом директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода считает, что Казахстан не поддастся шантажу ЕС и примет решение самостоятельно.

Аналитики не считают, что за сегрегацией обязательно последует блокировка. Но если власти поймут, что активов российских и белорусских пользователей много, блокировка возможна.

«Но об этом предупредят, и клиенты избавятся от этих ценных бумаг», - считает Кузнецова.