$77.20+1.3284.25+1.36

Экономист Хазанов предупредил, что не стоит спешить продавать доллары на фоне падения валюты

Курс доллара может меняться в зависимости от различных причин. Поэтому сейчас не стоит спешить покупать или продавать американскую валюту. Об этом «Общественной службе новостей» заявил кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

Экономист дал россиянам совет по продаже долларов
© Газета.Ru

«Вполне вероятна ситуация, при которой доллар опустится ниже 70 рублей. Однако он может сменить курс под влиянием каких-либо причин, которые спрогнозировать трудно. В таком случае, лучше не торопиться обменивать рубли или доллары», — отметил Хазанов.

По его словам, сейчас рубль укрепляется и это происходят под влиянием ряда факторов. Например, Банк России не поменял ключевую ставку, ряд компаний готовятся к выплатам дивидендов, экспортеры продают заработанную в майские праздники валюту и есть определенные опасения по поводу дефолта в США.

Он добавил, что влияние вышеуказанных факторов привело к тому, что инвесторы пытаются избавиться от американской валюты, чтобы уйти в безопасные активы.

США предрекают дефолт: стоит ли срочно продавать доллары

11 мая заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин заявил, что к настоящему времени нижняя точка поступления экспортной выручки, с большой долей вероятности, уже пройдена. Данный фактор объясняет текущее укрепление курса рубля к ведущим мировым валютам, включая американский доллар.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий