Экономист дал россиянам совет по продаже долларов

Курс доллара может меняться в зависимости от различных причин. Поэтому сейчас не стоит спешить покупать или продавать американскую валюту. Об этом «Общественной службе новостей» заявил кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

© Газета.Ru

«Вполне вероятна ситуация, при которой доллар опустится ниже 70 рублей. Однако он может сменить курс под влиянием каких-либо причин, которые спрогнозировать трудно. В таком случае, лучше не торопиться обменивать рубли или доллары», — отметил Хазанов.

По его словам, сейчас рубль укрепляется и это происходят под влиянием ряда факторов. Например, Банк России не поменял ключевую ставку, ряд компаний готовятся к выплатам дивидендов, экспортеры продают заработанную в майские праздники валюту и есть определенные опасения по поводу дефолта в США.

Он добавил, что влияние вышеуказанных факторов привело к тому, что инвесторы пытаются избавиться от американской валюты, чтобы уйти в безопасные активы.