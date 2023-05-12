ФНС запустила новый сервис с данными о должниках

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила сервис, который позволяет найти должников по делам о банкротстве, взысканию убытков, ущерба и долгов с зависимых лиц. Об этом служба сообщила на своем сайте.

"На сайте ФНС России появился новый сервис с данными о лицах, привлеченных к гражданско-правовой ответственности. Речь идет о субсидиарной ответственности в рамках и вне рамок дела о банкротстве, взыскании убытков, ущерба, долгов с зависимых лиц. Привлечение к указанной ответственности помогает кредиторам должника обратить взыскание на сокрытые должником активы", - говорится в сообщении службы.

Сейчас в сервисе доступны сведения по делам с участием налоговых органов. В ФНС уверены, что реестр позволит проверить контрагентов на наличие у них связей с лицами, которые довели компанию до банкротства или уклонялись от исполнения обязательств.