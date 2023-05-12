В ФССП заявили о принудительном взыскании 12 млн кредитных долгов россиян

«И это только у нас. Сколько ещё не предъявленных на принудительное исполнение приставам находятся в портфелях банков, МФО, у профессиональных коллекторов», — отметил он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Специалист напомнил, что ранее сразу несколько финансовых аналитических компаний разместили на своих сайтах информацию о том, что на 1 января текущего года в среднем на одного трудоспособного гражданина России приходилось примерно 330-360 тысяч рублей долга перед банками. При этом портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг 364 млрд рублей.