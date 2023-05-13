США предрекают дефолт: стоит ли срочно продавать доллары

Слухи о грядущем дефолте в США набирают обороты. С таким прогнозом выступают многие СМИ. Редакция «Комсомольской правды» поговорила с финансовым омбудсменом, доктором экономических наук Павлом Медведевым и выяснила, что нужно делать тем, у кого есть доллары.

Так, по словам эксперта, россиянам стоит сохранять спокойствие.

«Самое лучшее не трогать их (доллары — прим. ред.). Сейчас операции с долларом невыгодны. Так что если есть наличные дома, то пусть они дома и лежат», — отметил собеседник.

Медведев обратил внимание на то, что США предрекали такой исход много раз. Но, как указал он, «американская экономика могучая». Уже на протяжении 40 лет она дает ежегодный рост в среднем в 3%, отметил собеседник. И это хороший показатель, добавил он.

Кроме того, по словам специалиста, курс доллара определяется рыночными механизмами, а не административными. И это отличает американскую валюту от юаня, подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что на курс доллара к рублю в России влияет состояние экономики страны Вместе с тем, как уточнил эксперт, многие в мире сейчас обсуждают дефолт. Это может ослаблять американскую валюту, указал он.

Накануне официальный курс доллара США, согласно оценке ЦБ, составил 76,69 руб. Еще в начале мая котировки находились на уровне 79,96 руб.