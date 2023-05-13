Стало известно, как оплачивается работа в командировках в выходные и праздничные дни. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Наталья Глебова. Ее цитирует «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

По словам юриста, выходной или праздничный день работающему командировочному оплачивается в размере одинарной дневной тарифной ставки (части оклада). Это при условии, что взамен этого дня работнику предоставляется отгул.

«Если отгул не предоставляется, то этот день надо оплатить в размере двойной дневной тарифной ставки» - сказала Глебова.

Для командировки на выходные или в праздники надо получить письменное согласие работника. Если командировка длится больше недели и предусматривает выходные, письменное подтверждение не требуется.