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Как оплачивается работа в командировках в выходные и праздничные дни

Стало известно, как оплачивается работа в командировках в выходные и праздничные дни. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Наталья Глебова. Ее цитирует «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Как оплачивается работа в командировках в выходные и праздничные дни
© РИА Новости

По словам юриста, выходной или праздничный день работающему командировочному оплачивается в размере одинарной дневной тарифной ставки (части оклада). Это при условии, что взамен этого дня работнику предоставляется отгул.

«Если отгул не предоставляется, то этот день надо оплатить в размере двойной дневной тарифной ставки» - сказала Глебова.

Для командировки на выходные или в праздники надо получить письменное согласие работника. Если командировка длится больше недели и предусматривает выходные, письменное подтверждение не требуется.

Размер суточных в законодательстве не указан, его определяет работодатель. Если в трудовом договоре не прописаны условия командировки, то применяется статья 153 Трудового кодекса РФ.

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