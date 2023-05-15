В России хотят упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ

Профильный комитет Госдумы направил рекомендации в правительство России, которые упростят получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Граждане должны будут предоставлять всего одно заявление, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на копию документа.

Как сообщают "Известия", россиян хотят освободить от бюрократических проволочек и сбора большого количество документов. Вместо этого от граждан будут требовать только одно заявление, а все остальные необходимые бумаги будут запрашивать чиновники в рамках межведомственного взаимодействия.

"Наша ключевая совместная задача с правительством - сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы", - заявил "Известиям" председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Кроме того, в документе рекомендуется снизить в России максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%. В пресс-службе кабмина заявили "Известиям", что рекомендации в аппарат правительства еще не поступили.