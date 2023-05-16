Перечислены высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в РФ

Адвокат, сварщик и помощник по хозяйству вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий для соискателей старшего возраста в России. Таким специалистам готовы платить от 170 тыс. до 300 тыс. рублей, свидетельствует подборка сервиса "Работа.ру", имеющаяся в распоряжении ТАСС.

"В Москве ищут адвоката, которому готовы платить от 300 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь высшее образование, действующий статус адвоката, а также соответствовать требованиям в соответствии с федеральным законом об адвокатской деятельности. Специалисту предстоит представлять интересы доверителей в судах, выстраивать общую стратегию по ведению дела, разрабатывать правовую позицию, а также проводить деловые встречи", - говорится в подборке.

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Также работодатель готов трудоустроить соискателя старшего возраста на должность сварщика нефтегазодобывающего оборудования с доходом до 180 тыс. рублей. Специалисту необходимо будет выполнять сварку технологических трубопроводов и ручную дуговую сварку труб небольшого диаметра. Работодатель предоставляет проживание, питание, спецодежду, а также компенсирует затраты на прохождение медицинской комиссии. Вакансия предполагает вахтовый метод работы.

Кроме того, в подборку вошла вакансия для семейной пары - помощникам по хозяйству в Москве предлагают зарплату 150-170 тыс. рублей.

"В обязанности работников будет входить уборка, приготовление еды, уход за гардеробом, поддержание систем жизнеобеспечения дома, стрижка газона, уборка снега и листвы, уход за растениями. Работодатель предоставляет условия для проживания", - говорится в описании вакансии.

Также россияне пенсионного возраста могут трудоустроиться на должность повара в Ямало-Ненецком автономном округе с зарплатой до 153 тыс. рублей. До 150 тыс. рублей предлагают неврологу в Москве и до 100 тыс. рублей готовы платить столичному врачу УЗИ. Токарю-револьверщику в Нижнем Новгороде предлагают зарплату в 130 тыс. рублей, инженеру-электронику в Ленобласти - до 120 тыс. рублей, капитану-механику в Сургуте - до 110 тыс. рублей.