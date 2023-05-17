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NielsenIQ: россияне стали меньше экономить на новой одежде, еде навынос и отпуске

Граждан России стал утомлять режим постоянной экономии на фоне международных санкций и торговых ограничений. По этой причине россияне стали меньше беспокоиться о затратах на новую одежду, еду навынос и отпусках, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании NielsenIQ.

Россиян стал утомлять режим постоянной экономии
© РИА Новости

Однако, по словам директора по развитию ретейл-сервисов Романа Фомина, россияне в большинстве своем все еще продолжают экономить денежные средства. При этом за последнее время стал прослеживаться рост потребительского оптимизма.

«В четвертом квартале прошлого года на покупке новой одежды экономили 71% россиян, а в этом — 67%. На еде навынос экономят 48% человек (52% в четвертом квартале 2022 года). Число экономящих на отпуске за этот период сократилось незначительно, с 48 до 46%», — заключил Фомин.

3 мая агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков исследовательской компании NielsenIQ сообщило, что показатель потребительского оптимизма в России по итогам первого квартала 2023 года вырос на 4%. За этот период времени на российском внутреннем рынке увеличилась доля покупателей, готовых тратить свои денежные средства на различные товарные категории.

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