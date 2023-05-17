Россиян стал утомлять режим постоянной экономии

Граждан России стал утомлять режим постоянной экономии на фоне международных санкций и торговых ограничений. По этой причине россияне стали меньше беспокоиться о затратах на новую одежду, еду навынос и отпусках, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании NielsenIQ.

Однако, по словам директора по развитию ретейл-сервисов Романа Фомина, россияне в большинстве своем все еще продолжают экономить денежные средства. При этом за последнее время стал прослеживаться рост потребительского оптимизма.

«В четвертом квартале прошлого года на покупке новой одежды экономили 71% россиян, а в этом — 67%. На еде навынос экономят 48% человек (52% в четвертом квартале 2022 года). Число экономящих на отпуске за этот период сократилось незначительно, с 48 до 46%», — заключил Фомин.