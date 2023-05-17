Гознак объявил о начале продаж золотых слитков физлицам

Гознак объявляет о начале продажи золотых мерных слитков физическим лицам. Теперь инвесторы могут покупать, продавать, а также оставлять на хранение приобретенные у Гознака мерные слитки из золота наряду с инвестиционными монетами, сообщается в материалах компании.

"В начале апреля этого года вступил в силу закон, который позволяет российским гражданам приобретать золотые слитки без НДС напрямую у аффинажных организаций, а также у АО "Гознак". Пользуясь полученным правом, компания объявляет о начале продаж золотых мерных слитков физическим лицам", - говорится в сообщении.

Компания выходит на рынок с предложением золотых мерных слитков массой 10 и 20 г. В ближайшем будущем Гознак планирует добавить к ассортименту слитки из золота массой 50 г. Как отмечают в компании, предлагаемые слитки содержат дополнительные средства защиты от подделки.

"Как на поверхности самих изделий, так и на упаковке, в которой они продаются, присутствуют защитные элементы, которые препятствуют их фальсификации", - поясняют в Гознаке.

Купить или продать слитки можно как в торговом салоне Московского монетного двора, так и с помощью мобильного сервиса "Гознак.Инвестиции". Слитки, приобретенные инвесторами в мобильном сервисе "Гознак.Инвестиции", хранятся на территории Московского монетного двора в специальной охраняемой зоне. Максимальный срок хранения слитков не ограничен. При желании слитки можно забрать, обратившись в торговый салон монетного двора.