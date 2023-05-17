Россияне рассказали, сколько готовы потратить на выпускной

Лишь каждый пятый родитель готов потратить на выпускной в этом году более 20 тысяч рублей. При этом самой дорогостоящей покупкой к празднику они считают платье или костюм. Об этом говорится в опросе VK.

В опросе приняли участие около 3 тысяч родителей выпускников 9 и 11 классов. Среди них 24% опрошенных готовы заплатить на праздник в общей сложности более 20 тысяч рублей. 13% готовы отдать более 15 тысяч. От 10 до 15 тысяч могут заплатить 15% респондентов, от 7 до 10 тысяч потратить на выпускной могут себе позволить 14% опрошенных. 7% родителей готовы отдать за праздник не более 3 тысяч рублей.

21% опрошенных родителей готовы потратить на банкет от 3 до 5 тысяч рублей с человека. А самым дорогостоящим пунктом для трат стал наряд. 15% респондентов согласны заплатить за платье или костюм более 15 тысяч рублей. При этом 30% родителей на подарки учителям готовы выделить не более 2 тысяч.